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        Bandırma'da sahile ceset vurdu; kayıp mürettebattan olup, olmadığı araştırılıyor

        BALIKESİR'inBandırma ilçesinde sahile vurmuş bir erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 17:24 Güncelleme: 28.03.2024 - 17:30
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        Bandırma'da sahile ceset vurdu; kayıp mürettebattan olup, olmadığı araştırılıyor
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        BALIKESİR'inBandırma ilçesinde sahile vurmuş bir erkek cesedi bulundu. Cesedin 15 Şubat'ta batan geminin kayıp 3 mürettebatından 1'ine ait olup olmadığı araştırılıyor.

        Marmara Denizi'nde Karacabey ilçesinin kuzeyinde 4 mil açıkta 15 Şubat'ta batan 'BATUHAN A' adlı geminin kayıp 3 mürettebatı bulunamazken, olaydan 43 gün sonra Balıkesir Bandırma ilçesi sahilinde kıyıya vuran bir erkek cesedi bulundu. Dutliman Mahallesi sahilinde cesedi gören vatandaşın ihbarı sonrası bölgeye ekipler sevk edildi. Vücut bütünlüğü bozulan çıplak ceset, inceleme sonrası otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cesedin kaptan Hasan Mehmet Uyanık (69), başmühendis-makinist Murat Çalışkan (33) ve makine stajyeri Ahmet Atav'a (22) ait olup olmadığı, ailelerinden alınan DNA örneklerinin karşılaştırılması ile belli olacak.

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