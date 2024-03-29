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        Susurluk'ta uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma tarafından yapılan operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 16:56 Güncelleme: 29.03.2024 - 16:56
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        Susurluk'ta uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma tarafından yapılan operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, istihbari çalışmalar sonucu Susurluk ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti suçunu işlediği tespit edilen şüphelilere ait ev ve araçlara baskın yaptı.

        Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 75 gram kokain, 5 gram sentetik uyuşturucu, 146 adet sentetik uyuşturucu hap, 10 gram kubar esrar, 2 hassas terazi, 6 uyuşturucu kullanma aparatı (payp), 2 kesici alet ve 8 bin lira suç geliri ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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