Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, Havran'da ziyaretlerde bulundu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, seçim çalışmaları kapsamında Havran ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, AK Parti İlçe Başkanı Sercan Şık ve MHP İlçe Başkanı Saadettin Kul ile nakliyeciler kooperatifini ve esnaf halini ziyaret eden Yılmaz, Havran için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

Emin Ersoy da ilçe esnafına kolaylık diledi.