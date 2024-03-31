AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir'de oyunu kullandı

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde kullandı.

Burhan Erdayı İlkokulu'ndaki 1111 numaralı sandıkta oyunu kullanan Canbey, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimin herkes için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Milletvekili Canbey, seçimin önemine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Baktığımızda halkımızın katılımı son derece güzel gözüküyor. İnşallah bugün vatandaşlarımız sükunetle ve suhuletle oylarını kullanacak ve iradesini sandığa yansıtacak. Kendilerini 5 yıl boyunca yönetecek olan yerel yöneticilerini seçecekler, bizler de oyumuzu kullandık, ülkemize milletimize hayırlı olsun, bizler de Kuvayımilliye şehrimiz Balıkesir'de yerel yöneticilerimizle birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz."