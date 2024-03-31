CHP'nin Balıkesir adayı Akın: Sandıklar açılmaya başlanınca herkes kendi oyuna sahip çıksın

CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, oyunu Gönen ilçesinde kullandı. Akın, "Sandıklar açılmaya başlanınca herkes kendi oyuna sahip çıksın. Hayırlı uğurlu olsun memleketimiz için" dedi.

CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, oyunu kullanmak üzere Gönen ilçesindeki Öğretmen Işıl İpek Ortaokulu'na geldi. 1137 numaralı sandıkta oyunu kullanan Akın, "Gönen'deyim, doğup büyüdüğüm topraklardayım. Oyumuzu kullandık, memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Balıkesir'imiz, 20 ilçesiyle gerçekten bir büyükşehir olmayı hak ediyor. Bütün imkanları, bütün potansiyeli kullanmayı hak ediyor. İnşallah bu şekilde de sonuçlanacak. Ben buradan, oy kullanmaya gelen ve oy kullanmak için yolda olan herkese, sağlıklar diliyorum. Hayırlı bir seçim günü diliyorum. Bütün oy kullanan arkadaşlarımızdan ve hemşehrilerimizden, oy kullandıktan sonra sandıkların başından ayrılmamalarını istiyorum. Sandıklar açılmaya başlanınca herkes kendi oyuna sahip çıksın. Hayırlı uğurlu olsun memleketimiz için. Oy kullanan herkese teşekkür ediyorum. Oy kullanmak için yolda olanları da hızlıca oy kullanmaya davet ediyorum" diye konuştu.