Balıkesir'de CHP'li Akın başkan seçildi; CHP 15, AK Parti 4, İYİ Parti 1 ilçede kazandı

BALIKESİR'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, resmi olmayan sonuçlara göre, CHP’nin adayı Ahmet Akın Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. CHP 15, AK Parti 4, İYİ Parti 1 ilçede seçimi önde tamamladı.

Balıkesir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na CHP adayı Ahmet Akın seçildi. İlçelerin 15'inde CHP, 4'ünde AK Parti 1'inde ise İYİ Parti ipi göğüsledi. Altıeylül'de CHP'li Hakan Şehirli, Ayvalık'ta CHP'li Mesut Ergin, Balya'da CHP'li Orhan Gaga, Bandırma'da CHP'li Dursun Mirza, Bigadiç'te AK Parti'li Mustafa Göksel, Burhaniye'de CHP'li Ali Kemal Deveciler, Dursunbey'de AK Parti'li Ramazan Bahçavan, Edremit'te CHP'li Mehmet Ertaş, Erdek'te CHP'li Burhan Karışık, Gömeç'te CHP'li Melih Bağcı, Gönen'de CHP'li İbrahim Palaz, Havran'da AK Parti'li Emin Ersoy, İvrindi'de İYİ Parti'li Önder Lapanta, Karesi'de CHP'li Mesut Akbıyık, Kepsut'ta AK Parti'li İsmail Cankul, Manyas'ta CHP'li Ahmet Duru, Marmara'da CHP'li Aydın Dinçer, Savaştepe'de CHP'li Ali Koyuncu, Sındırgı'da CHP'li Serkan Sak, Susurluk'ta ise CHP'li Hakan Yıldırım Semizel kazandı.