Korhan Berzeg'in kafatasına ait olduğu değerlendirilen parça bulundu (2)

BULUNANPARÇA, KAFATASININ ÖN YÜZÜNE AİT

23 Nisan’da ilk kemik parçaları ile Korhan Berzeg'e ait eşyaların ve kıyafet parçalarının bulunduğu dere çevresindeki alanda, 5'inci günde yapılan aramalarda bulunan parçanın, kafatasının ön yüzüne ait olduğu öğrenildi. Bulunan diğer 3 kemik ile birlikte İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilen kafatası parçasının, bulunan diğer kemiklerle bağlantısının olup olmadığı DNA analizi ile belirlenecek.