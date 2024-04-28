Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Korhan Berzeg'in kafatasına ait olduğu değerlendirilen parça bulundu (2)

        BULUNANPARÇA, KAFATASININ ÖN YÜZÜNE AİT23 Nisan'da ilk kemik parçaları ile Korhan Berzeg'e ait eşyaların ve kıyafet parçalarının bulunduğu dere çevresindeki alanda, 5'inci günde yapılan aramalarda bulunan parçanın, kafatasının ön yüzüne ait olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 20:09 Güncelleme: 28.04.2024 - 20:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Korhan Berzeg'in kafatasına ait olduğu değerlendirilen parça bulundu (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        BULUNANPARÇA, KAFATASININ ÖN YÜZÜNE AİT

        23 Nisan’da ilk kemik parçaları ile Korhan Berzeg'e ait eşyaların ve kıyafet parçalarının bulunduğu dere çevresindeki alanda, 5'inci günde yapılan aramalarda bulunan parçanın, kafatasının ön yüzüne ait olduğu öğrenildi. Bulunan diğer 3 kemik ile birlikte İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilen kafatası parçasının, bulunan diğer kemiklerle bağlantısının olup olmadığı DNA analizi ile belirlenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Göztepe Süper Lig'de!
        Göztepe Süper Lig'de!
        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan yeni anayasa değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan yeni anayasa değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten dış kaynak açıklaması
        Bakan Şimşek'ten dış kaynak açıklaması
        Yarım asırlık "birinci şube" yıkılıyor
        Yarım asırlık "birinci şube" yıkılıyor
        Trafikte vahşet! Eşi ve çocuğunun gözü önünde öldürüldü
        Trafikte vahşet! Eşi ve çocuğunun gözü önünde öldürüldü
        Xavi'den Arda Güler sitemi
        Xavi'den Arda Güler sitemi
        En şanssız havayolları!
        En şanssız havayolları!
        TBMM'de anayasa mesaisi: Meclis Başkanı Kurtulmuş siyasi partileri ziyaret edecek
        TBMM'de anayasa mesaisi: Meclis Başkanı Kurtulmuş siyasi partileri ziyaret edecek
        TikTok fenomeni Om Fahad öldürüldü
        TikTok fenomeni Om Fahad öldürüldü
        Beşiktaş'ta zincirleme kaza! Yaralılar var
        Beşiktaş'ta zincirleme kaza! Yaralılar var
        Şifa niyetine... 7 ton mesir macunu halka saçıldı
        Şifa niyetine... 7 ton mesir macunu halka saçıldı
        TUR2024'ün kazananı Frank van den Broek
        TUR2024'ün kazananı Frank van den Broek
        Sosyal Güvenlik Yazı Dizisi yarın HABERTÜRK’te
        Sosyal Güvenlik Yazı Dizisi yarın HABERTÜRK’te
        İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu
        İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu
        Yazarlardan Beşiktaş yorumu
        Yazarlardan Beşiktaş yorumu
        Dünyada en fazla milyarder hangi şehirlerde?
        Dünyada en fazla milyarder hangi şehirlerde?
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumu
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumu
        'Veteran komedyen' polemiğine yanıt
        'Veteran komedyen' polemiğine yanıt
        "Şarkı patladı, kaset satmadı"
        "Şarkı patladı, kaset satmadı"
        3 felaket yeni bir hayat getirdi
        3 felaket yeni bir hayat getirdi

        Benzer Haberler

        Korhan Berzeg'in kafatasına ait olduğu değerlendirilen parça bulundu
        Korhan Berzeg'in kafatasına ait olduğu değerlendirilen parça bulundu
        Ekonomist Korhan Berzeg'in Gönen'de evinin yakınındaki aramaların 5. günü d...
        Ekonomist Korhan Berzeg'in Gönen'de evinin yakınındaki aramaların 5. günü d...
        Korhan Berzeg'in kafatası ile ayak kemikleri aranıyor; alan taraması 5'inci...
        Korhan Berzeg'in kafatası ile ayak kemikleri aranıyor; alan taraması 5'inci...
        Ayvalık'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor
        Ayvalık'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor
        Ayvalıkgücü, Edirne'ye karşı üstün
        Ayvalıkgücü, Edirne'ye karşı üstün
        Korhan Berzeg'in kafatası ile ayak kemikleri aranıyor; alan taraması 5'inci...
        Korhan Berzeg'in kafatası ile ayak kemikleri aranıyor; alan taraması 5'inci...