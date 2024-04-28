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        Korhan Berzeg'in kafatası ile ayak kemikleri aranıyor; alan taraması 5'inci günde 2 ayrı noktadan başlatıldı (2)

        YÜRÜYÜŞYOLUNUN TERS İSTİKAMETİ DE ARANIYORKaybolduktan 316 gün sonra öldüğü kesinleşen Korhan Berzeg'e (84) ait kemik parçalarının aranması sürdürülürken, ekipler, Berzeg'in köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıktığı yolun ters istikametinde de alan taraması başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 15:29 Güncelleme: 28.04.2024 - 15:30
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        Korhan Berzeg'in kafatası ile ayak kemikleri aranıyor; alan taraması 5'inci günde 2 ayrı noktadan başlatıldı (2)
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        YÜRÜYÜŞYOLUNUN TERS İSTİKAMETİ DE ARANIYOR

        Kaybolduktan 316 gün sonra öldüğü kesinleşen Korhan Berzeg'e (84) ait kemik parçalarının aranması sürdürülürken, ekipler, Berzeg'in köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıktığı yolun ters istikametinde de alan taraması başlattı. 23 Nisan'da Gelgeç Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay'ın, mahalleye gelen su hattında yaşanan sorun nedeniyle çıktığı dere kenarında bulduğu kemiklerin, yabani hayvanlar tarafından bölgeye taşınmış olma ihtimaline karşı, Gelgeç Mahallesi'ndeki su hattının başlangıcından itibaren, Armutlu Mahallesi Fındıklı Deresi mevkisine doğru arama yapılıyor.

        BÖLGE SIRTLAN ÜREME ALANI

        Bölgenin aynı zamanda sırtlanların üreme alanı olduğu belirtilirken, Armutlu Mahallesi'nde çobanlık yapan Özcan Çakar (71), yabani hayvanların mahallenin içine kadar geldiğini söyleyerek, "Bu adam çok uzaklara gidemez, zaten gitmezdi. Bu adam buralarda ama bunu 1 seneye kadar aradılar buralarda, ben de aradım bulamadım. Buralarda çakal, kurt, domuz, andık (sırtlan) var. Ayı da var buralarda. Sırtlan var, sırtlan koyun yiyor. Ayı da çakallar da koyun yiyor. Taşıyan olur. En çok 20-25 adım öteden fazla uzağa götürmezler. Sırtlan, insan yiyen bir hayvan. Tek kafasını yer, tek kafasını yer insanın. Çok fena bir hayvandır. Buralarda var, gündüz bağırıyor. Bunlar her yerde gezer. Bulamayız, suyun orada daha yoğun bulunur. Her yerde bulunur. Bu yabaninin nereye gittiği belli değil. Köyün içine kadar da geliyor. Sırtlan, ayı, bunlar yolda insan gördü mü saldırır. Ben 10 yaşından beri çobanım" diye konuştu.

        3 kadavra arama köpeği ile 2 koldan arama yürüten 63 jandarma personeli, ilk kemik parçaları ile Berzeg'e ait eşyaların ve kıyafet parçalarının bulunduğu dere çevresindeki alanı, 5'inci günde yine tarıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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