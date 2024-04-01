Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, seçim sonuçlarını değerlendirdi:

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, belediye başkanlığını kazanan CHP'li AHmet Akın'a başarılar diledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesindeki toplantı salonunda gazetecilere açıklama yapan Yılmaz, halkın sandıkta verdiği karara saygı duyduklarını söyledi.

İştirakleriyle kar eden sorunsuz ve namuslu bir belediye devrettiklerinin belirten Yılmaz, yeni dönemde seçilen CHP'li Ahmet Akın'a başarılar diledi.

31 Mart yerel seçimlerinde Ahmet Akın'ın güzel bir sonuç alarak seçimi kazandığını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti: