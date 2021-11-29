Lodos sebebiyle Diyarbakır-İstanbul seferini yapan THY’ye ait uçak Edremit’e yönlendirildi İstanbul’a inemeyen THY uçağı Balıkesir’in Edremit ilçesine iniş yaptı

Marmara ve Ege’de yaşanan lodos fırtınası hava trafiğini de olumsuz etkiliyor. İstanbul Havalimanına iniş yapamayan bazı uçaklar farklı hava limanlarına yönlendiriliyor. Diyarbakır İstanbul seferini yapan THY uçağı da Balıkesir’in Edremit ilçesinde bulunan Koca Seyit Havalimanına iniş yaptı.

Marmara ve Ege bölgesinde etkili olan ve zaman zaman hızı 100 kilometreyi aşan lodos fırtınasından hava trafiği olumsuz etkilendi. THY (Türk Hava Yolları) Diyarbakır İstanbul seferini yapan TK 2603 sefer sayılı Boeing 737900ER tipi uçağı Edremit Koca Seyit Havalimanına iniş yaptı. Yakıt ikmali yapılan uçağın daha sonra yolcuları ile birlikte hava şartlarının düzelmesinin ardından Edremit’ten tekrar İstanbul’a uçacağı öğrenildi.

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