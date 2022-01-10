Ayvalık'ta seramik ve heykel sergisi

Balıkesir Ayvalık Belediyesi Sanat Galerisi Yasemin Atasel ve Erkut Kavaklı’nın seramik ve heykel sergisine ev sahipliği yaptı.

17 Ocak akşamına kadar açık olan serginin açılışı, Ayvalık Belediyesi Kültür ve Sanat Koordinatörü Erkan Cılak tarafından gerçekleştirildi. İlk kişisel sergisini açmanın heyecanını yaşayan Yasemin Atasel kendi atölyesinde elleriyle şekillendirdiği ve metalik sırlandırma uyguladığı eserleri bir hayli ilgi çekti. İstanbul doğumlu sanatçı Yasemin Atasel Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü’nü bitirdikten sonra uzun yıllar iç mimari sektöründe kariyer yaptığını anlatıyor.

2016 yılında Dikili’ye yerleşip doğayla iç içe çiftlik hayatında seramik stüdyosunu kurup seramik çalışmalarına başlayan sanatçı, “Çeşitli seramik eğitimlerine katılıp özel derslerle, formlarında sanatsal bakış açısını ve sırlama tekniğini pekiştirdim. İlk sergim olması nedeniyle çok büyük heyecan yaşıyorum” dedi.

Çok sayıda kişisel ve karma sergiye imza atan sanatçı Erkut Kavaklı da desenli kağıt üzerine rapido kalem çalışmalarında genellikle hayvan ve insan figürlerine ağırlık verdiğini söylüyor.

1978 yılından sonra teneke ve tel malzeme kullanarak eserler oluşturduğunu dile getiren Kavaklı 1990 yılından sonra ise ahşap kullanmaya başladığını ve kübikliğin etkili olduğunu belirtiyor.

Kavaklı, “2000’li yıllarda ahşabın yanına daha önce kullanmış olduğum bakır, teneke, çinko gibi malzemeler girmeye başladı. Halen de öyle devam ediyorum. Ancak daha önce çini mürekkebi ile ürettiğim desenlerim ve eskizlerim artık yerini flomaster kalemlere bıraktı. Ama konularım hiç değişmedi hep bir kaos ve sıkışıklık” dedi

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