Balıkesir'de orman yangını (1)

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Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR'in Kepsut ilçesindeki ormanda yangın çıkarken, havadan ve karadan söndürme çalışması başlatıldı.

Kepsut ilçesine bağlı kırsal Mehmetler Mahallesi yakınındaki ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın başladı. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye sevk edilen 10 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 yer ekibi ile karadan, 5 helikopter ve 2 uçak ile havadan yangına müdahaleye başlandı. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Kepsut Fatih Emrah ERDOĞAN

2022-09-17 15:15:21



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