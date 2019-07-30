BDDK tarafından, haziran ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, haziran sonunda Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 4 trilyon 233 milyar 955 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2018 sonuna göre 366 milyar 529 milyon lira arttı.



Söz konusu dönemde, en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 539 milyar 782 milyon lira, menkul değerler 586 milyar 107 milyon lira oldu. 2018 sonuna göre menkul değerler toplamı yüzde 22,7, sektörün aktif büyüklüğü yüzde 9,5, krediler toplamı da yüzde 6,1 arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 4,36 oldu.

SEKTÖRÜN NET KARI 24 MİLYAR 776 MİLYON LİRA OLDU

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat haziranda, 2018 sonuna göre yüzde 11,6 artarak 2 trilyon 272 milyar 575 milyon liraya yükseldi.

2018 sonuna göre öz kaynak toplamı yüzde 6,5 artarak 449 milyar 428 milyon liraya ulaştı.

Haziran 2019 döneminde sektörün dönem net karı 24 milyar 776 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı da yüzde 17,73 seviyesinde gerçekleşti.