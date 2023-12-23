Baraj doluluk oranı 1.5 ayda ne kadar arttı? İstanbul Baraj doluluk oranları 25 Aralık güncel son durum ne?

Baraj doluluk oranı 1.5 ayda ne kadar arttı? İstanbul Baraj doluluk oranları 25 Aralık güncel son durum ne?

45 günde barajlarda doluluk ne kadar arttı? Ülke genelinde yaşanan kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. Mega kente, 11 Kasım Cumartesi gününden bu yana, son 45 günde düşen yağışın ardından İSKİ, son veriyi açıkladı. Baraj doluluk oranı 1.5 ayda ne kadar arttı? İşte son durum...

Habertürk Giriş: 23.12.2023 - 09:51 Güncelleme: 25.12.2023 - 11:12 facebook

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