Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Baraj doluluk oranları son durum: 11 Mayıs İstanbul İSKİ verileri ile güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Baraj doluluk oranları son durum: İstanbul İSKİ verileri ile güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Megakent İstanbul'da baraj doluluk oranları güncel olarak takip ediliyor. Mayıs ayında da devam eden sağanak yağışlar baraj doluluklarını olumlu yönde etkiliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), barajlardaki güncel durumu paylaştı. İşte, 11 Mayıs Cumartesi günü itibarıyla İSKİ'nin yayınladığı verilere göre güncel İstanbul baraj doluluk oranları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2024 - 11:33 Güncelleme: 11.05.2024 - 11:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), barajlardaki son durumu paylaşıyor. Yağışlar baraj doluluk oranını arttırırken güncel su seviyesi merak ediliyor. Geçtiğimiz gün Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı 10 Mayıs 2024 Cuma günü yüzde 83,12 olarak ölçüldü. Peki İstanbul İSKİ verileri ile güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte İSKİ baraj doluluk oranı

        2

        İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 11 MAYIS 2024

        İSKİ her gün barajların güncel doluluk oranlarını paylaşıyor. İSKİ'nin bugün yayınladığı verilere göre İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzdelik olarak paylaşıldı. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı 11 Mayıs 2024 Cumartesi günü yüzde 83,03 olarak ölçüldü.

        3

        Ömerli Barajı: %93,14

        Darlık Barajı: %81,77

        Elmalı Barajı: %87,54

        Terkos Barajı: %91,87

        Alibey Barajı: %60,33

        Büyükçekmece Barajı: %77,72

        Sazlıdere Barajı: %62,38

        4

        Istrancalar Barajı: %65,77

        Kazandere Barajı: %82,34

        Pabuçdere Barajı: %80,88

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eşini ve annesini öldürdü! Davanın seyri değişti!
        Eşini ve annesini öldürdü! Davanın seyri değişti!
        Milyonlarca liralık soygun yaptılar! Rezidansta yakalandılar!
        Milyonlarca liralık soygun yaptılar! Rezidansta yakalandılar!
        Fenerbahçe'de dört eksik
        Fenerbahçe'de dört eksik
        Cezası belli oldu! "Yakmam için 100 bin lira verdiler!"
        Cezası belli oldu! "Yakmam için 100 bin lira verdiler!"
        İbrahim öğretmenin ardından... Kızı eve geç gitti! Okulu bastı!
        İbrahim öğretmenin ardından... Kızı eve geç gitti! Okulu bastı!
        Yaprak dökümü!
        Yaprak dökümü!
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        TIR sürücüsünden uyuşturucu iddiası
        TIR sürücüsünden uyuşturucu iddiası
        "Sadece 5 kişi kaldık"
        "Sadece 5 kişi kaldık"
        Beta Enerji üretimini üçe katlıyor
        Beta Enerji üretimini üçe katlıyor
        29 il için "sarı" alarm! 80 kentte sağanak!
        29 il için "sarı" alarm! 80 kentte sağanak!
        Haftaya onlar damga vurdu
        Haftaya onlar damga vurdu
        İlk kez insan kafatasına yerleştirilen çipte sorun çıktı
        İlk kez insan kafatasına yerleştirilen çipte sorun çıktı
        En çok kazandıran film serileri
        En çok kazandıran film serileri
        Jeomanyetik fırtına! Potansiyel tehlikeleri neler?
        Jeomanyetik fırtına! Potansiyel tehlikeleri neler?
        Yılın moda olayının hatırlattıkları
        Yılın moda olayının hatırlattıkları
        "Rahatlama boşluğu" yok: Kadınlar neden daha yorgun?
        "Rahatlama boşluğu" yok: Kadınlar neden daha yorgun?
        Yeni trend: Yanak gamzesi estetiği
        Yeni trend: Yanak gamzesi estetiği
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası