Baraj doluluk oranları son durum merak ediliyor. İstanbul’daki barajlarda son yağan yağışlar su seviyesini iyiden iyiye arttırdı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. Günlerdir aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü. Peki İstanbul İSKİ baraj doluluk oranları ne kadar oldu, yüzde kaç?