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        Haberler Gündem Baraj doluluk oranları son durum: 13 Mayıs İstanbul İSKİ baraj doluluk oranları ne kadar oldu, yüzde kaç?

        Baraj doluluk oranları son durum: 13 Mayıs İstanbul İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

        İSKİ baraj doluluk oranları güncel verileri duyurmaya devam ediyor. Mayıs ayında yağışların devam etmesi barajlardaki dolulluk seviyesini yüzde 80 civarına çıkardı. Olumlu yönde etkilenen Ömerli, Elmalı, Terkos, Alibeyköy, Sazlıdere, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar barajlarındaki su seviyesi güncel son durumu merak ediliyor. İşte, İSKİ verileriyle baraj doluluk oranları son durum 13 Mayıs 2024

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2024 - 09:22 Güncelleme: 13.05.2024 - 09:31
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        Baraj doluluk oranları son durum merak ediliyor. İstanbul’daki barajlarda son yağan yağışlar su seviyesini iyiden iyiye arttırdı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. Günlerdir aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü. Peki İstanbul İSKİ baraj doluluk oranları ne kadar oldu, yüzde kaç?

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        İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 13 MAYIS 2024

        İSKİ her gün barajların güncel doluluk oranlarını paylaşıyor. İSKİ'nin bugün yayınladığı verilere göre İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzdelik olarak paylaşıldı. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı 13 Mayıs 2024 Pazartesi günü yüzde 82,83 olarak ölçüldü.

        Omerli 93.05

        Darlik 81.61

        Elmali 87.21

        Terkos 91.68

        Alibey 59.44

        BCekmece 77.53

        Sazlidere 62.53

        Istrancalar 55.92

        Kazandere 82.62

        Pabucdere 80.96

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        SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI

        İSKİ istatistiklerine göre, 12 Mayıs tarihli baraj doluluk oranları 2014'te yüzde 30,26, 2015'te yüzde 94,72, 2016'de yüzde 82,29, 2017'de yüzde 85,54, 2018'de yüzde 88,22, 2019'da yüzde 89,73, 2020'de yüzde 69,15, 2021'de yüzde 77,73, 2022'de yüzde 85,73, 2023'te yüzde 49,42, bugünkü oran yüzde 82,93 olarak kayıtlara geçti.

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