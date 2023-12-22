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        İntihar etmek için ırmağa giderken çamura saplanıp mahsur kaldı

        BARTIN'da, eşiyle arasında problem olan ve intihar etmek için Kemerköprü Mahallesindeki ırmak kenarına giden H.E. (25), çamura saplandı. Gözyaşlarına boğulan genç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 20:53 Güncelleme: 22.12.2023 - 20:55
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        İntihar etmek için ırmağa giderken çamura saplanıp mahsur kaldı
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        BARTIN'da, eşiyle arasında problem olan ve intihar etmek için Kemerköprü Mahallesindeki ırmak kenarına giden H.E. (25), çamura saplandı. Gözyaşlarına boğulan genç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Olay, akşam saatlerinde Kemerköprü Mahallesindeki Özel İdare Köprüsü altında yaşandı. İddiaya göre, eşiyle problem yaşayan H.E., ırmak kenarına inerek kendini suya ırmağa atmak istedi. H.E., ırmağa ilerlediği sırada çamura saplanarak mahsur kaldı. Durumu gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Beline kadar balçığa batan ve gözyaşlarına boğulan H.E, ekiplerin yarım saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı. H.E., sağlık kontrolü için Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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