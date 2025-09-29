Bahçeye giren bozayı tellere zarar verdi

Kurucaşile ilçesi Ovaktekkeönü köyünde yaşayan Özcan Demirel'e ait tek katlı evin bahçesine, önceki gece bozayı girdi. Yiyecek bulmak için geldiği tahmin edilen bozayı bir süre bahçede gezdikten sonra, duvara tırmandı. Telleri kırarak dışarı çıkan bozayı, sahil tarafına doğru giderek gözden kayboldu. O anlar evin güvenlik kamerasına yansıdı.

