Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bahçeye giren bozayı tellere zarar verdi

        BARTIN'ın Kurıcaşile ilçesi Ovatekkeönü köyünde sahildeki bir evin bahçesine giren bozayı, tellere zarar verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 09:13 Güncelleme: 29.09.2025 - 09:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahçeye giren bozayı tellere zarar verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BARTIN'ın Kurıcaşile ilçesi Ovatekkeönü köyünde sahildeki bir evin bahçesine giren bozayı, tellere zarar verdi. O anlar evin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kurucaşile ilçesi Ovaktekkeönü köyünde yaşayan Özcan Demirel'e ait tek katlı evin bahçesine, önceki gece bozayı girdi. Yiyecek bulmak için geldiği tahmin edilen bozayı bir süre bahçede gezdikten sonra, duvara tırmandı. Telleri kırarak dışarı çıkan bozayı, sahil tarafına doğru giderek gözden kayboldu. O anlar evin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yağmur ve trafik! İstanbul'da yoğunluk yüzde 85'e çıktı!
        Yağmur ve trafik! İstanbul'da yoğunluk yüzde 85'e çıktı!
        Kabine bugün toplanıyor
        Kabine bugün toplanıyor
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        17 kent için 'sarı' alarm! Meteoroloji saat verdi! 5 bölgeye dikkat!
        17 kent için 'sarı' alarm! Meteoroloji saat verdi! 5 bölgeye dikkat!
        Sağlık Bakanlığı'na 18 bin personel alınacak
        Sağlık Bakanlığı'na 18 bin personel alınacak
        Petro'dan çağrı: Filistin'in özgürleştirilmesi için ordu kurulsun
        Petro'dan çağrı: Filistin'in özgürleştirilmesi için ordu kurulsun
        Trump doğumla vatandaşlığı kaldırabilir mi?
        Trump doğumla vatandaşlığı kaldırabilir mi?
        Manisa'da korkunç kaza! 5 ölü, 6 yaralı
        Manisa'da korkunç kaza! 5 ölü, 6 yaralı
        F.Bahçe Kadıköy'de kazandı!
        F.Bahçe Kadıköy'de kazandı!
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        Siz insanlara nasıl bağlanıyorsunuz?
        Siz insanlara nasıl bağlanıyorsunuz?
        Tedesco'dan Gökhan Gönül açıklaması!
        Tedesco'dan Gökhan Gönül açıklaması!
        Trump: Herkes anlaşmayı yapmak istiyor
        Trump: Herkes anlaşmayı yapmak istiyor
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı
        Dünyanın dibini gördü
        Dünyanın dibini gördü
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Ormanda bozayı vuran kaçak avcılara toplam 170 bin TL ceza
        Ormanda bozayı vuran kaçak avcılara toplam 170 bin TL ceza
        Kartalkaya'daki otel yangınında ölen Şevval Şahin'in ismi parka verildi
        Kartalkaya'daki otel yangınında ölen Şevval Şahin'in ismi parka verildi
        Zonguldak'ta göçükte ölen madenci toprağa verildi (2)
        Zonguldak'ta göçükte ölen madenci toprağa verildi (2)
        Zonguldak'ta göçükte ölen madenci toprağa verildi
        Zonguldak'ta göçükte ölen madenci toprağa verildi
        Bartın'da şap nedeniyle hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı
        Bartın'da şap nedeniyle hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı
        Amasra'da deniz yüzeyinde kirliliğe inceleme
        Amasra'da deniz yüzeyinde kirliliğe inceleme