Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.151,20 %-1,99
        DOLAR 41,5731 %0,22
        EURO 48,7748 %0,36
        GRAM ALTIN 5.098,03 %1,44
        FAİZ 39,84 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 62,80 %1,92
        BITCOIN 111.810,00 %0,87
        GBP/TRY 55,8879 %0,30
        EUR/USD 1,1724 %0,18
        BRENT 69,68 %-0,64
        ÇEYREK ALTIN 8.335,28 %1,44
        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatlarında yeni rekor: Cumhuriyet altını 32 bin TL'yi aştı! İşte 29 Eylül 2025 Güncel gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altın fiyatı... - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında yeni rekor

        Altın altı hafta üst üste artış kaydettikten sonra bu kez 3.798,73 dolara çıkarak yeni bir rekor kırdı. Geçen hafta 5 bin TL'yi aşan gram altında da yükseliş sürüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2025 - 08:45 Güncelleme: 29.09.2025 - 09:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Altında yeni rekor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Değerli metaller, Fed’in para politikasına ilişkin artan belirsizliklere ve Powell’ın açıklamalarına karşın, tarife adımları ile jeopolitik risklerin etkisiyle haftayı pozitif bir seyirle tamamladı. Altın, Pazartesi günü değerli metallerin genel yükselişiyle birlikte rekor seviyeye çıktı.

        Altının onsu 3.798,73 dolara çıkarak yeni bir rekor seviyeye ulaştı.

        Gram altın 5 bin 86 TL'yi görürken, Çeyrek altın 8.135 TL’den Cumhuriyet altını ise 32.543 TL’den işlem görüyor.

        Fed Başkanı Powell’ın konuşmasında faiz patikasına ilişkin net bir sinyal vermemesi dolar endeksini yükselterek artışı bir miktar törpülese de güvenli liman talebi altının yukarı yönlü seyrini destekledi.

        PETROL FİYATINDA DÜŞÜŞ

        Petrol, Irak’ın Türkiye üzerinden ham petrol ihracatına yeniden başlaması ve OPEC+’ın Kasım ayında bir başka üretim artışı planlamasıyla birlikte, yaklaşık yüzde 1 düşerek 69,50 dolara geriledi. ABD ham petrolü (WTI) ise 65,07 dolardan işlem gördü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Kırşehir'de aile faciası!
        Kırşehir'de aile faciası!
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Marmara'da korkutan araştırma
        Marmara'da korkutan araştırma
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Danimarka'da askeri üs çevresinde dronlar görüldü
        Danimarka'da askeri üs çevresinde dronlar görüldü
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi