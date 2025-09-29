Habertürk
        Yağmur ve trafik! İstanbul'da yoğunluk yüzde 85'e çıktı! | Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Yağmur ve trafik! İstanbul'da yoğunluk yüzde 85'e çıktı!

        Megakent İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu meydana geldi. İBB Cep Trafik haritası verilerine göre yoğunluk kent genelinde yüzde 85'e kadar çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 09:17 Güncelleme: 29.09.2025 - 09:56
        Yağmur ve trafik! İstanbul'da yoğunluk yüzde 85'e çıktı!
        İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yağışın da etkisiyle ana arter, caddeler ve ara yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        AA'da yer alan habere göre megakentte gece başlayan ve sabah etkisini arttıran yağış nedeniyle sürücülerin araçlarıyla kontrollü ilerlemesi ve meydana gelen kazalar ulaşımı aksattı.

        Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Pendik'ten başlayan trafik yoğunluğu, Avrasya Tüneli'nin girişine kadar sürüyor.

        TEM Otoyolu'nda Sultanbeyli'den Çamlıca gişeleri ile ters istikametteki bazı noktalarda ulaşımda aksama yaşanıyor.

        Otoyolun Elmalı-Ümraniye yönündeki trafik kazası sonucu bir şeridin trafiğe kapatılması nedeniyle bölgede trafik ağır seyrediyor.

        Şile Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu'nun Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantısında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde Uzunçayır, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Kozyatağı mevkiinden itibaren sürücüler güçlükle ilerliyor.

        AVRUPA YAKASI'NDA TRAFİK YÜZDE 80'E ÇIKTI

        Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Beylikdüzü'nden başlayan trafik yoğunluğu, Haliç Köprüsü'nün girişine kadar uzanırken ters yöndeki bazı noktalarda sürücüler güçlükle ilerliyor.

        TEM Otoyolu'nda ise Esenyurt, Bahçeşehir ve Mahmutbey'de, Basın Ekspres Caddesi'nde trafik yoğunluğu gözleniyor.

        Sabah saatlerinde toplu ulaşımı kullanarak işlerine veya okullarına gitmek isteyenler nedeniyle metro, metrobüs, otobüs ve Marmaray'da yoğunluk oluştu.

        Yağmurlu havada metrobüse, metro veya otobüs duraklarına ulaşmaya çalışanlar zor anlar yaşadı. Toplu taşıma araçlarına binmek için turnikelerden geçenler, yoğunluktan araçlara binmekte zorlandı.

        Bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarının da bulunduğu Zincirlikuyu, Cevizlibağ ve Zeytinburnu'nda yoğunluk gözlendi.

        İBB Cep Trafik haritası verilerine göre trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 80, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 90'a kadar ulaştı. Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 85 olarak ölçüldü.

        Fotoğraflar: DHA

        #son dakika
        #istanbul trafik
