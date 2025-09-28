Domenico Tedesco'dan Gökhan Gönül açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında hesap.com Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren İtalyan çalıştırıcı, "Son maçlarda uzun toplarda sıkıntı yaşadık. Kaybettiğiniz maçlarda her şey kötü değildir. İyi maçlarda da her şey iyi değildir. Bu gece birçok şey iyiydi. İlk yarının sonunda uzun toplar, bize tehlikeli durumlar yaşattı. Genel olarak oyunu iyi kontrol ettik. İlk defa istediğim şekilde oyunu kontrol ettik. Bu durum bana eskiden çalıştığım takımları hatırlattı. 1-0'dan sonra da çok pozisyona girdik. Bu oyunu 1-0 gerideyken de oynamamız gerekiyor. Çünkü bazen geriye de düşebilirsiniz. Zamana ihtiyacımız var. Ayrıca İsmail Yüksek de iyi oynadı." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe teknik direktörlüğü için basında başka isimlerin konuşulmasına değinen Tedesco, şunları söyledi:

"Haberler beni rahatsız etmiyor. Böyle büyük kulüplerde çalıştığınız zaman negatif şeylerle de uğraşmalısınız. Ben de bu mesleğe dün başlamadım. Bu tarz durumları yaşadım. Belçika'da ve Rusya'da farklı yöneticilerle çalıştım. Futbolda böyle şeyler olabilir. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile konuştuğum şeyler özel. Ailede konuşulan ailede kalır. Yine de konuşulanlarla ilgili ilk izlenimlerim iyi. Başkan, yardımcı olabileceği konularda bize yardımcı olmak istiyor. İnsan olarak gelişmek için bu tarz destekleri hissetmeniz lazım. Bu yüzden iyi hislerim var."

Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan genç teknik adam, "Birlikte olmak çok önemli. Futbolu yalnız oynayamazsınız. Tenisi tek başınıza oynarsınız ama futbolu oynayamazsınız. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Takım, bugün penaltıda bunu gösterdi. Bu yüzden takıma minnettarım. Başkan, takıma da aynı şeyi söylemişti." diye konuştu.

"GÖKHAN GÖNÜL BU KULÜBÜN EFSANESİ"

Gökhan Gönül'le ilgili konuşan Tedesco, "Kendisini daha önce tanımıyordum. Bazen işler istediğiniz gibi ilerlemeyebilir. Özel bir durum olmadı. Kendi içimizde bir şey konuştuğumuz zaman, dışarıyla paylaşamayız. Gökhan bu kulübün bir efsanesi ve her zaman da öyle olacak. Gökhan'ın yerine birini istemeyeceğiz. Çok iyi bir teknik heyetimiz var. Zeki Hoca var. Kendisi uzun yıllardır bu kulüpte, iyi bir insan ve çok iyi bir antrenör. Dürüst ve net şekilde bize yardımcı oluyor. Bizim için onun sorumluluğunun artması çok iyi. Böylesi bir değeri kenara itmek yerine daha çok faydalanmak daha iyi." dedi.