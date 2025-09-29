Kaygılı, kaçıngan, güvenli: Siz insanlara nasıl bağlanıyorsunuz? İşte cevabı...

Bir ilişkinin nasıl başladığı ya da nasıl sona erdiği kadar, içinde nasıl hissedildiğimiz de önemlidir. İşte bu noktada devreye bağlanma stilleri giriyor. Uzmanlara göre kaygılı, kaçıngan veya güvenli bağlanma biçimleri, ilişkilerdeki beklentilerimizi, tepkilerimizi ve sınırlarımızı doğrudan etkiliyor...