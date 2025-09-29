17 kent için 'sarı' alarm! Meteoroloji saat verdi! 5 bölgeye dikkat!
MGM'den alınan bilgiye göre bugün Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu'da kuvvetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji, 17 kent için 'sarı' alarm vererek uyarıda bulundu. Sıcaklık ise yurdun kuzeybatı kesimlerinde 4-6 derece azalıyor. İşte illerimizde beklenen hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Çorum çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI
Yağışların, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Aydın ve Uşak çevreleri ile Çanakkale’nin doğu, İzmir'in güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KUZEYBATIDA SICAKLIK DÜŞÜYOR
Hava sıcaklığının, yurdun kuzeybatı kesimlerinde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerde kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
17 KENT İÇİN "SARI" ALARM
Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilerek uyarıda bulunulan 17 ilimiz ise şöyle: İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Manisa, Çanakkale, Aydın, Bolu, Kastamonu, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU VE SICAKLIK
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:
ANKARA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve öğle saatlerinde de yağış bekleniyor
İZMİR: 22, Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURSA: 18, Yağışların, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gün boyu sağanak tahmin ediliyor
KOCAELİ: Yağışların sabahın erken saatlerde başlaması ve gün boyu sürmesi bekleniyor
ÇANAKKALE: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
KIRKLARELİ: 21, Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ: 28, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA: 31, Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA: 27, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR: 27, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY: 31, Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA: 27, Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR: 25, Parçalı bulutlu
BOLU: 17, Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
DÜZCE: 18, Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
ZONGULDAK: 19, Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
SİNOP: 21, Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
AMASYA: 28, Parçalı bulutlu
SAMSUN: 21, Parçalı bulutlu
TRABZON: 22, Parçalı bulutlu
RİZE: 24, Parçalı bulutlu
ERZURUM: 23, Parçalı ve az bulutlu
KARS: 23, Parçalı ve az bulutlu
MALATYA: 29, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 23, Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA: 32, Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR: 32, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 30, Az bulutlu ve açık
MARDİN: 29, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 31, Az bulutlu ve açık