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        Kocaeli Üniversitesi Rektörü Cantürk'ten Rektör Uzun'a ziyaret

        Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'u ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 16:09 Güncelleme: 12.01.2024 - 16:12
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        Kocaeli Üniversitesi Rektörü Cantürk'ten Rektör Uzun'a ziyaret
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        Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'u ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, BARÜ Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette, iki üniversite arasında yapılabilecek iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

        Görüşmede, KOÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Türkiye'nin en büyük kariyer fuarı olan "Yetenek Her Yerde-Marmara Kariyer Fuarı" (MARMARAKAF) hakkında değerlendirmeler yapıldı.

        Ziyarette, BARÜ'nün de aralarında olduğu 15 üniversite ile birlikte Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığının koordinasyonunda Kocaeli'de 26-27 Şubat tarihlerinde düzenlenecek kariyer fuarı MARMARAKAF neticesinde elde edilebilecek kazanımlar konuşularak, tecrübe paylaşımında bulunuldu.

        Uzun, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yükseköğretim kurumlarının iş birliği içerisinde, Türkiye'nin kalkınma dinamiklerine sunduğu katkının önemini vurguladı.

        Gençlere istihdam sağlaması ve ülkenin öncü firmalarıyla çeşitli iş birliklerinde bulunulmasına imkan sağlayacak fuarların önemine değinen Uzun, şunları kaydetti:

        "Ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda, insan kaynağı politikası ve planlaması alanlarında öncü çalışmalar yapan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin 'Yetenek Her Yerde' sloganıyla düzenlediği bu fuarlar büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda gençlerimizi eğitim hayatlarının ardından profesyonel hayata geçişlerini desteklemek için fırsat eşitliği temelinde istihdam imkanlarıyla buluşturan kariyer fuarları önemli fırsatlar sunmaktadır. BARÜ ailesi olarak 26-27 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek MARMARAKAF'ı heyecanla bekliyoruz. Bu noktada saygıdeğer Rektörümüz Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk’e yakın ilgileri ve iş birliği içerisinde hareket etme konusundaki yaklaşımları dolayısıyla teşekkür ediyorum."

        Cantürk ise tecrübe paylaşımı ve iş birliğinin önemine değinerek, Uzun'a, yakın ilgileri ve misafirperverliği dolayısıyla teşekkürlerini ifade etti.

        Uzun ve Cantürk, daha sonra Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ı ziyaret ederek, MARMARAKAF hakkında bilgi verdi.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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