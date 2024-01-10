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        Bartın'da kestiği ağacın altında kalarak öldü

        BARTIN'da odun toplamak için gitti ormanda kestiği ağacın altında kalan Saldıray Pamuk (65) hayatını kaybetti. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 20:43 Güncelleme: 10.01.2024 - 20:45
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        Bartın'da kestiği ağacın altında kalarak öldü
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        BARTIN'da odun toplamak için gitti ormanda kestiği ağacın altında kalan Saldıray Pamuk (65) hayatını kaybetti. 

        Sabah saatlerinde evden ormana odun toplamak için atıyla giden Saldıray Pamuk, akşam saatlerinde evine dönmedi. Aile üyelerinin telefonla aradığı Pamuk'a ulaşamaması üzerine jandarmaya haber verildi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri ile köylülerin ormanda yaptığı aramalarda, köye 1 kilometre uzaklıktaki Alakaya mevkisinde Pamuk, kestiği ağacın altında hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Pamuk'un hayatını kaybettiği belirlendi. Pamuk'un cenazesi otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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