Heyelan sonrası kapanan yol, 1 ay sonra ulaşıma açıldı
BARTIN-Kastamonukara yolunda heyelan sonucu kapanan Kastamonu yönü, 1 ay sonra tekrar ulaşıma açıldı.
BARTIN-Kastamonukara yolunda heyelan sonucu kapanan Kastamonu yönü, 1 ay sonra tekrar ulaşıma açıldı.
Bartın-Kastamonu kara yolunun Amasra ilçesi Uğurlar köyü mevkisinde 10 Aralık'ta heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yolun 30 metrelik bölümü çöktü. Kastamonu yönü, ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, bölgede hasarın giderilmesi için yola dolgu ve bariyer çalışması yaptı. Çalışmaların tamamlanması ile yol, bugün trafiğe açıldı.
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