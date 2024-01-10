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        Heyelan sonrası kapanan yol, 1 ay sonra ulaşıma açıldı

        BARTIN-Kastamonukara yolunda heyelan sonucu kapanan Kastamonu yönü, 1 ay sonra tekrar ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 13:19 Güncelleme: 10.01.2024 - 13:20
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        Heyelan sonrası kapanan yol, 1 ay sonra ulaşıma açıldı
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        BARTIN-Kastamonukara yolunda heyelan sonucu kapanan Kastamonu yönü, 1 ay sonra tekrar ulaşıma açıldı.

        Bartın-Kastamonu kara yolunun Amasra ilçesi Uğurlar köyü mevkisinde 10 Aralık'ta heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yolun 30 metrelik bölümü çöktü. Kastamonu yönü, ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, bölgede hasarın giderilmesi için yola dolgu ve bariyer çalışması yaptı. Çalışmaların tamamlanması ile yol, bugün trafiğe açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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