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        Bartın açıklarında kaybolan gemici aranıyor

        Bartın açıklarında seyreden kuru yük gemisinde kaybolan personelin bulunması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 13:54 Güncelleme: 12.01.2024 - 13:59
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        Bartın açıklarında kaybolan gemici aranıyor
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        Bartın açıklarında seyreden kuru yük gemisinde kaybolan personelin bulunması için çalışma başlatıldı.

        Rusya'nın Novorossiyky Limanı'ndan İskenderun Limanı'na gitmek üzere yola çıkan "PS VALLETTA" isimli Malta bandralı kuru yük gemisinin 23 kişilik Türk mürettebatından birinin olmadığı fark edildi.

        Geminin, Kurucaşile ilçesinin 18 mil açığında seyrettiği sırada kaybolduğu fark edilen M.Ş'nin bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığına haber verildi.

        Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı Zonguldak, Amasra ve İnebolu'daki botlar ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopterle kayıp personel için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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