Bartın Irmağı'nda Küresel Sumud Filosu'na destek için teknelerle konvoy yapıldı

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek için bir araya gelen balıkçılar, tekneleriyle Bartın Irmağı'nda konvoy oluşturdu.

"Nehirden denize özgür Filistin" adı altında Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla Türk ve Filistin bayraklarıyla donatılan tekne ve balıkçı motorları, boğaz mevkisinden klakson çalarak yaklaşık 14 kilometre mesafede kent merkezindeki eski iskeleye geldi.

Burada tekneler, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları, pankart, dövizlerle bekleyen vatandaşlar tarafından karşılandı.

Filistin lehine, İsrail aleyhine sloganlar atılan etkinlikte konuşan Bartın Filistin Gazze'ye Destek Platformu Başkanı Asım Özdemir, 1946'dan günümüze, İsrail'in kanlı eylemlerinin Filistin'de hak ve hukuk ihlallerini derinleştirdiğini söyledi.

İsrail'in uluslararası hukuku tanımayan, her adımıyla zulüm üreten, kendini dokunulmaz ilan eden terör devleti olduğunu belirten Özdemir, şöyle devam etti:

"Bizler ise savaşın bile hukuku ve adaleti olduğunu savunan medeniyetin mirasçılarıyız. Mazluma el uzatır, kadını ve çocuğu korur, ezileni kollarız. Ama İsrail zulmü karşısında da artık sadece Müslümanlar değil, insanlığın vicdanı da ayaktadır. Sumud Filosu, sadece denizlere açılan gemilerden oluşmamaktadır. O filo, insanlığın vicdanıdır, ümmetin dayanışma ruhudur, bu aziz milletin tarih boyunca taşıdığı emanet bilincinin bugünkü adıdır. Bizler, Çanakkale'de nasıl zulme karsı göğsümüzü siper ettiysek Kurtuluş Savaşı'nda bağımsızlık uğruna nasıl mücadele verdiysek bugün de Gazzeli çocukların, annelerin, yaşlıların duasına koşmayı kendimize görev biliyoruz. Gazze, bugün sadece bir şehir değildir. Gazze, sabrın adıdır, Gazze, zulme direnen bir milletin onurlu yürüyüşüdür."