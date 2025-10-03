Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın Irmağı'nda Küresel Sumud Filosu'na destek için teknelerle konvoy yapıldı

        Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek için bir araya gelen balıkçılar, tekneleriyle Bartın Irmağı'nda konvoy oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 19:14 Güncelleme: 03.10.2025 - 20:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın Irmağı'nda Küresel Sumud Filosu'na destek için teknelerle konvoy yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek için bir araya gelen balıkçılar, tekneleriyle Bartın Irmağı'nda konvoy oluşturdu.

        "Nehirden denize özgür Filistin" adı altında Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla Türk ve Filistin bayraklarıyla donatılan tekne ve balıkçı motorları, boğaz mevkisinden klakson çalarak yaklaşık 14 kilometre mesafede kent merkezindeki eski iskeleye geldi.

        Burada tekneler, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları, pankart, dövizlerle bekleyen vatandaşlar tarafından karşılandı.

        Filistin lehine, İsrail aleyhine sloganlar atılan etkinlikte konuşan Bartın Filistin Gazze'ye Destek Platformu Başkanı Asım Özdemir, 1946'dan günümüze, İsrail'in kanlı eylemlerinin Filistin'de hak ve hukuk ihlallerini derinleştirdiğini söyledi.

        İsrail'in uluslararası hukuku tanımayan, her adımıyla zulüm üreten, kendini dokunulmaz ilan eden terör devleti olduğunu belirten Özdemir, şöyle devam etti:

        "Bizler ise savaşın bile hukuku ve adaleti olduğunu savunan medeniyetin mirasçılarıyız. Mazluma el uzatır, kadını ve çocuğu korur, ezileni kollarız. Ama İsrail zulmü karşısında da artık sadece Müslümanlar değil, insanlığın vicdanı da ayaktadır. Sumud Filosu, sadece denizlere açılan gemilerden oluşmamaktadır. O filo, insanlığın vicdanıdır, ümmetin dayanışma ruhudur, bu aziz milletin tarih boyunca taşıdığı emanet bilincinin bugünkü adıdır. Bizler, Çanakkale'de nasıl zulme karsı göğsümüzü siper ettiysek Kurtuluş Savaşı'nda bağımsızlık uğruna nasıl mücadele verdiysek bugün de Gazzeli çocukların, annelerin, yaşlıların duasına koşmayı kendimize görev biliyoruz. Gazze, bugün sadece bir şehir değildir. Gazze, sabrın adıdır, Gazze, zulme direnen bir milletin onurlu yürüyüşüdür."

        Açıklamanın ardından dua edildikten sonra vatandaşların da katılımıyla teknelerle ırmakta tur atıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Trump: Hamas 6 Ekim'e kadar evet demeli
        Trump: Hamas 6 Ekim'e kadar evet demeli
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıymetli bir birliktelik
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıymetli bir birliktelik
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Bizim Çocuklar'ın aday kadrosu açıklandı!
        Bizim Çocuklar'ın aday kadrosu açıklandı!
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        3 yıla kadar hapsi istendi
        3 yıla kadar hapsi istendi
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        7 bin etkinlik ve 45 bin sanatçı
        7 bin etkinlik ve 45 bin sanatçı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Rize'nin altın seçimi
        Rize'nin altın seçimi

        Benzer Haberler

        43 işçinin öldüğü maden faciası davasında üst düzey yöneticiler yargılanıyo...
        43 işçinin öldüğü maden faciası davasında üst düzey yöneticiler yargılanıyo...
        Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin TTK yöneticileri ile müfettişl...
        Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin TTK yöneticileri ile müfettişl...
        Tek teker üzerinde ilerleyip, hız yaptı; o anlar kamerada
        Tek teker üzerinde ilerleyip, hız yaptı; o anlar kamerada
        Bartın'da kauçuk fabrikasında gazdan etkilenen 32 işçi hastaneye kaldırıldı
        Bartın'da kauçuk fabrikasında gazdan etkilenen 32 işçi hastaneye kaldırıldı
        Bartın'da motosikletiyle park halindeki otomobile çarpan genç öldü
        Bartın'da motosikletiyle park halindeki otomobile çarpan genç öldü
        Park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü