Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin TTK yöneticileri ile müfettişlerin yargılanmasına başlandı

        Bartın Haberleri

        Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de 43 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından haklarında soruşturma izni verilen TTK eski Genel Müdürü Kazım Eroğlu ile eski Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner'in de aralarında bulunduğu 10 kişinin "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 13:17 Güncelleme: 03.10.2025 - 13:17
        Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de 43 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından haklarında soruşturma izni verilen TTK eski Genel Müdürü Kazım Eroğlu ile eski Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner'in de aralarında bulunduğu 10 kişinin "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılanmasına başlandı.

        Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar katılmadı. Salonda, sanık avukatları ile davaya müşteki avukatı olarak katılma talebiyle madenci yakınlarının avukatları katıldı.

        Söz verilen ve davaya katılma talebinde bulunan avukat Derviş Emre Aydın, 43 madencinin yaşamını yitirdiği patlamanın ardından açılan davanın, geçen yıl 24 Mart'ta karara bağlandığını ve sanıkların 3 yıl 1 ay 15 gün ila 16 yıl 12 ay arasında hapis cezasına çarptırıldığını anımsatarak, mağdur vekilleri olarak süreci yaklaşık 3 yıldır yakından takip ettiklerini söyledi.

        Maden ocağında havalandırma sisteminin yeterli olmadığının, yatırımların da kimler tarafından yapılması gerektiğinin de bilirkişi raporunda yer aldığını aktaran Aydın, "Havalandırma sistemi yetersizliği nedeniyle metan gazı birikmesine göz yumuldu. Yatırımları yapmada yetkili olan TTK Genel Müdürlüğü idarecisi olan sanıklar, ölümler yok sayılarak 'görevi kötüye kullanma' suçuyla yargılanıyor. Eylemleri 'kasten öldürme' suçudur. Suç vasfı değişmelidir. Sanıkların fiilleriyle ölümler arasında illiyet bağı vardır. Dosyaya eklenmemiş olması hukuken kabul edilebilir değildir. Davaya katılma talebinde bulunuyoruz." diye konuştu.

        Mahkeme heyeti, avukatların davaya katılma taleplerini reddederek, duruşmayı 23 Ocak 2026'a erteledi.

        İddianamede, haklarında dava açılan TTK eski Genel Müdürü Eroğlu, eski Genel Müdür Yardımcısı Güner ile dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri Cemal Tekin, İrfan Güven, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü müfettişleri Dursun Murat, Burhan Arslan, Sevin Vatansever ve TTK idarecileri Faik Ahmet Sarıalioğlu, Ercan Gebeş ve Tevfik Baş hakkında "görevi kötüye kullanma" suçunu işledikleri iddiasıyla 3 aydan 1 yıla kadar cezalandırılmaları talep ediliyor.

        - Katılma talebinde bulunan avukatlardan açıklama

        Avukat Derviş Emre Aydın, duruşma sonrası gazetecilere, patlamada hayatını kaybeden madenci ailelerinin avukatları olarak ilk günden bu yana dava sürecini takip ettiklerini söyledi.

        Patlamanın başında başlatılan süreçte soruşturma izni verilmeyen şüpheliler hakkında Danıştay'a yaptıkları itirazlar neticesinde 3 yılın sonunda ilk duruşmasının yapıldığını belirten Aydın, şunları söyledi:

        "Duruşmaya aslında hayatını kaybeden işçilerin yok sayılmasıyla nitelendirilen 'görevi kötüye kullanma' nitelendirmesiyle başlandı. İlk duruşmada 'görevi kötüye kullanma' suçunun kabul edilemez olduğunu söyledik ve davaya katılma talebimizi ilettik. Savcılık lehimize mütalaasını bildirdi. Buna rağmen mahkeme heyeti 'görevi kötüye kullanma' suçunun, görev suçu olduğu şeklinde değerlendirme yaparak, bizim 'öldürme suçu' konusunda suç duyurusunda bulunabileceğimizi belirterek katılma talebimizi reddetti. Bu durumu kesinlikle kabul etmiyoruz. İtirazlarımızı yapacağız, suç duyurusunda da bulunacağız."

