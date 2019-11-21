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Bartın Üniversitesinin tüm yerleşkelerinde internet hızı arttı

İHA

Bartın Üniversitesinde yapılan yatırımlar sonucunda son 3 yılda internet hızında 3 kata varan bir artış olurken, kablosuz bağlantı kapsama alanı ise genişletildi.

Bartın Üniversitesinin tüm yerleşkelerinde internet hızı arttı

Bartın Üniversitesinde yapılan yatırımlar sonucunda son 3 yılda internet hızında 3 kata varan bir artış olurken, kablosuz bağlantı kapsama alanı ise genişletildi.
Bartın Üniversitesinde bilişim sistemleri altyapısını güçlendirmek için son üç yılda 2 milyon liranın üzerinde yatırım yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde öğrenci ve akademik personelin araştırmageliştirme, bilimsel çalışmalar ve kesintisiz iletişim ortamlarından daha hızlı ve etkin yararlanmaları sağlandı.
Üniversiteler ve araştırma kurumları arasında araştırma ve eğitim amaçlı ağlar kurulmasını sağlayan ULAKBİM ile yapılan görüşmeler sonucunda Ağdacı Yerleşkesinde 2017 yılında 300 Mbit/s olan internet hızı 450 Mbit/s’ye; Kutlubey Yerleşkesinde ise 2017 yılında 90 Mbit/s olan internet hızı 310 Mbit/s’ye çıkarıldı.
Ulus ve Kurucaşile yerleşkelerinde internet hızı arttırıldı
Bartın Üniversitesinin merkez yerleşkeleri dışında Ulus ve Kurucaşile yerleşkelerinde de internet hızı ve kablosuz bağlantı kapsama alanı genişletildi. Ulus Yerleşkesinde 2017 yılında 10 Mbit/s olan internet hızı 60 Mbit/s’ye; Kurucaşile Yerleşkesinde ise 10 Mbit/s olan internet hızı 20 Mbit/s’ye yükseltildi.
İnternet kapsama alanı genişletildi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda yerleşkelerdeki internet ağı kapsama alanı yaygınlaştırıldı. Kapalı alanlardaki kablosuz erişim cihazı sayısı 201’e, açık alanlardaki cihaz sayısı ise 21’e çıkarıldı. Kablosuz cihazlar, yapılan testler sonucunda en etkin noktalarda kurulması sağlandı.
“Bilgiye daha kolay ve hızlı ulaşılacak”
Bilgiye erişimin her geçen gün daha da önemli hale geldiğini ifade eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bilginin üretildiği üniversitelerde nitelikli bilgi teknolojilerinden yararlanmak oldukça önemlidir. Bu kapsamda üniversitemizde bilimsel bilginin üretimine yardımcı olmak, etkileşimli, yüksek hızlı ve sürdürülebilir bir sistem oluşturmak konusunda büyük gayret gösteriyoruz. Çalışmalarımız sonucunda ciddi anlamda bir gelişme göstererek, üniversitemizdeki toplam internet hızını 830 Mbit/s’ye kadar çıkardık. Kablosuz bağlantı noktalarını da arttırdık ve çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Bu düşüncelerle yakın ilgileri ve destekleri için ULAKBİM Müdürü Sayın Mehmet Mirat Satoğlu’na, ULAKBİM yönetim kurulu üyelerine ve Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanı Feridun Badur ile tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

BARTIN

21 Kasım 2019 Perşembe

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