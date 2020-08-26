Batman'daki cinayet güvenlik kamerasına yansıdı

AA

Pınarbaşı Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen Ebru T, boşandığı eşi Muhammet D'nin silahlı saldırısına uğradı.

Başı ve boynuna isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralanan Ebru T, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan zanlı Muhammet D. polisin çalışması sonucu yakalandı.

Öte yandan, cinayet, olay yerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, zanlı Muhammet D'nin kullandığı beyaz renkli hafif ticari araçla kaldırımdaki Ebru T'nin yanına yaklaşması ve tabancayla ateş etmesi yer alıyor. Kayıtlarda yaralanan Ebru T'nin yere yığılması ve şüphelinin araçla hızla olay yerinden uzaklaşması da görülüyor.