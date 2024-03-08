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        DEM Parti'nin Kadınlar Günü kutlamasında terör örgütünü simgeleyen bez parçası açan 3 kişiye gözaltı

        HALKLARIN Demokrasi ve Eşitlik Partisi (DEM) Kadın Meclisi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen mitingde terör örgütünü simgeleyen bez parçaları taşıyan 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 19:38 Güncelleme: 08.03.2024 - 19:40
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        DEM Parti'nin Kadınlar Günü kutlamasında terör örgütünü simgeleyen bez parçası açan 3 kişiye gözaltı
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        HALKLARIN Demokrasi ve Eşitlik Partisi (DEM) Kadın Meclisi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen mitingde terör örgütünü simgeleyen bez parçaları taşıyan 3 kişi gözaltına alındı.

        DEM Parti Kadın Meclisi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kültür Mahallesi’nde bulunan 8 Mart Kadın Parkı’nda miting düzenlendi. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili ve Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu ile DEM Parti Batman Belediye eş başkan adayı Gülistan Sönük’ün de katıldığı mitingde Kürtçe şarkılar seslendirilerek, halay çekildi. Mitingde terör örgütü PKK’yı simgeleyen bez parçaları taşıyan 3 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. 

        DEM Parti Diyarbakır Milletvekili ve Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, mitingde yaptığı konuşmada, "Onlar kayyumlar atadılar, belediyelerimizi gasbettiler, Kürtlerin iradesini tanımadılar. Kadınların iradesini tanımadılar. Kayyum rejimi tecrit rejiminden de bağımsız ele alınamıyor. Son 8 yılda ağırlaştırılmış tecritle aslında bütün haklarımız gasbedildi. Sayın Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması için arkadaşlarımız mücadele ediyor. Son 8 yılda özel savaş politikalarıyla kadınların hayatları çalındı bu ülkede. Bizler yıllarca kadın mücadelesi verirken, çokça bedel ödedik, çokça aslında mücadele ettik. Bize diyorlar ki eş başkanlık sistemi nedir? Eşit temsiliyet ne demektir? Ne gerek var diyorlar? Bir belediye başkanı seçelim yeter diyorlar. Zaten başımıza ne geldiyse birini seçmekten geldi. Bir belediye başkanı seçince çözüm olunmuyordu. Bizler eş başkanlık sistemimizle kadın- erkek şahsında daha demokratik, daha özgürlükçü, daha eşitlikçi bir toplum inşa etmeye çalışıyoruz. Biz kayyumları tarihin çöp sepetine göndereceğiz" dedi.

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