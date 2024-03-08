Hasankeyf Kaymakamı İmrak lise öğrencileriyle bir araya geldi

Daha sonra sınıfları gezen İmrak, öğrencilerle sohbet etti, talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Hasankeyf Beşir Tutuş Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret eden İmrak, okulda incelemelerde bulundu.

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