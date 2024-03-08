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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak lise öğrencileriyle bir araya geldi

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, lise öğrencilerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 14:12 Güncelleme: 08.03.2024 - 14:14
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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak lise öğrencileriyle bir araya geldi
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        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, lise öğrencilerini ziyaret etti.

        Hasankeyf Beşir Tutuş Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret eden İmrak, okulda incelemelerde bulundu.

        İmrak, okul müdürü ve okulda görevli öğretmenlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Daha sonra sınıfları gezen İmrak, öğrencilerle sohbet etti, talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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