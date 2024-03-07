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        Batman'da yapımına başlanacak çevre yolunun tanıtımı yapıldı

        Batman'da yapımına başlanacak, 40 metre genişliğinde ve 22 bin 580 metre uzunluğundaki Kuzey ve Güney Çevre Yolu'nun tanıtımı düzenlenen programla yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 18:00 Güncelleme: 07.03.2024 - 18:08
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        Batman'da yapımına başlanacak çevre yolunun tanıtımı yapıldı
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        Batman'da yapımına başlanacak, 40 metre genişliğinde ve 22 bin 580 metre uzunluğundaki Kuzey ve Güney Çevre Yolu'nun tanıtımı düzenlenen programla yapıldı.

        Eski havalimanı kavşağında gerçekleştirilen ve ilk kazmanın vurulduğu programda konuşan Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, projenin bitmesiyle trafiğin rahatlayacağını söyledi.

        Canalp, "Bu 40 metrelik yol Batman'ı tamamen çepeçevre saracak. Yani şehri bir çember gibi kuşatacak. Üç şerit geliş, üç şerit gidiş şeklinde olacak. Dolayısıyla da şehrin tüm trafik yükünü alacak. Ama sadece bundan ibaret olmayacak. Bunun dışında ikinci bir çemberimiz daha var; bu ikinci çember de Karayolları Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yapacağı duble yol." dedi.

        Programa, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve kamu kurumlarının yöneticileri katıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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