Batman'da sondaj çalışmasıyla hayvanların su ihtiyacı karşılandı

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'in köy ziyaretleri sırasında Hasankeyf ilçesine bağlı İncirli köyünde yaşayan vatandaşlar, hayvanlarının su sorunu için destek istedi.

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