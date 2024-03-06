Bakan Kacır: Bilim ve teknolojide güçlenen Türkiye'yi hep birlikte inşa ediyoruz (2)

‘TÜRKİYE,SALGINLA MÜCADELE ETTİ’

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Batman'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Organize Sanayi Bölgesi’nde medikal malzeme üretimi yapacak olan bir fabrikanın açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreninde konuşan Bakan Kacır, yatırımın hayırlı olmasını dileyerek, “Teknolojik gelişim ve dijital dönüşüm tüm sektörlerde olduğu gibi sağlık sektöründe de yeni bir devrimin kapılarını aralıyor. Yapay zeka, artırılmış gerçeklik, büyük veri analitiği, robotik gibi bilgi teknolojilerinin sağlık sektöründe kullanımının yaygınlaşması teşhis ve tedavi hizmetlerinin sunum şekli ve kalitesinde önemli dönüşümlere sebep oluyor. Ancak Covid-19 salgını, teknolojik dönüşümün etkisiyle hızla gelişen sağlık sektörünün pek çok açıdan sorgulanmasına sebep oldu. Dünyanın en güçlü ekonomileri arasında yer alan ülkeler, salgın karşısında güçlerinin ne kadar kırılgan olduğu gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldı. Türkiye ise hem içerde salgınla mücadele ederek sağlık sistemini etkin bir şekilde yönetmeyi başardı. Hem de 160 ülke ve 14 uluslararası kuruluşun salgınla mücadelesine tıbbi ekipman ve ayni yardımlarla destek verdi. Buradaki en önemli etkenler kuşkusuz ki Türkiye’nin geleceği öngören bir sağlık hizmetleri altyapısı ve planlaması ile donanımlı ve fedakar sağlık insan gücüne sahip olmasıdır” dedi.

‘PANDEMİ DÖNEMİNDE EN ÖNEMLİ İHTİYAÇ, SOLUNUM CİHAZIYDI’

Bakan Kacır, pandemi döneminde hastanelerin en kritik ihtiyaçlarının başında yoğun bakım solunum cihazlarının geldiğini belirterek, “O dönemde Baykar, Arçelik ve ASELSAN’ın destek ve çabaları ile BİOSYS’in geliştirdiği yerli solunum cihazını 14 gün içerisinde seri üretime geçirmeyi başardık. 3 ay içerisinde 5 bin adet cihazımızı hastanelerimizle buluşturduk. Yüz binlerce vatandaşımıza nefes olduk. Somali gibi yoğun bakım solunum cihazının hiç olmadığı ülkelere bu cihazları göndererek, dost ve mazlum ülkelere yardım elimizi uzattık. İşte Milli Teknoloji Hamlesi’nin ruhu tam olarak budur. Stratejik alanlarda kritik teknolojileri devlet millet el-ele yerlileştirmektir. Bu salgın bizlere elbette sağlık yatırımlarının önemini ve sağlıkta millileşme, öz yeterliliğin ve yerlileşme hamlesinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Bu gerçekten hareketle Milli Teknoloji Hamlesi rehberliğinde hazırladığımız ’Akıllı Yaşam ve Sağlık Ürün ve Teknolojileri Yol Haritası’ ile stratejik alan olarak belirlediğimiz ilaç, tıbbi cihaz ve sağlık bilişim teknolojilerinde yerli ve milli üretimi odağımıza aldık” diye konuştu.

‘BİOSYS 100 MİLYON DOLARIN ÜLKEDE KALMASINI SAĞLADI’

Ankara’da bakanlık desteğiyle kurulan BİOSYS sayesinde 100 milyon doların ülkede kalmasının sağlandığını belirten Bakan Kacır, şöyle dedi:

“Sağlık sektöründe Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin gelişimi de hassas olduğumuz bir diğer konu. Bugüne kadar teknoparklarımızdaki 2 binden fazla teknoloji girişiminin sağlık teknolojileri alanındaki 15 binden fazla projesine destek verdik. İlaç, tıbbi cihaz ve medikal sektörü başta olmak üzere sağlık alanında faaliyet gösteren öncü firmalarımız bünyesinde yer alan 68 Ar-Ge merkezinde 2 bine yakın araştırma projesi yürütüyoruz. 2012 yılında Ankara’da Bakanlığımız tekno-girişim sermayesi destekleriyle kurulan, TÜBİTAK ve KOSGEB destekleriyle gelişim sağlayan BİOSYS, sağladığımız destekler ve inşa ettiğimiz Ar-Ge ve inovasyon altyapısının imkanlarını en üst düzeyde değerlendirdi. Önemli başarılara imza attı. ASELSAN ve USHAŞ işbirliği ile son 4 yılda 75 milyon dolar ihracatın gerçekleşmesini sağlayan firmamız, ülkemizin ihtiyaç duyduğu sağlık teknolojilerini geliştirerek 100 milyon doların da bu topraklarda kalmasını sağladı. Bakanlığımızın sağladığı can suyu ile hayat bulan ve ülkemizin sağlık teknolojilerinde vizyonu ile hızla büyüyen teknoloji girişimlerine en iyi örnek.”

‘BU SENE 530 MİLYAR LİRA DESTEK VERECEĞİZ’

Bakan Kacır’ın ardından konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise yatırım teşviklerine bu yıl 530 milyar lira destek vereceklerini ifade ederek, “Bu organize sanayi bölgesinde birçok fabrikanın açılışında bulundum. Ama bu en anlamlısı. İlk defa Batman’da yüksek teknoloji ürün üretecek bir fabrika açılışı yapıyoruz. BİOSYS gerçekten büyük bir başarı hikayesi. Üretim üssünün Batman’da olması büyük bir gurur kaynağı. Onun için tebrik ediyorum, hayırlı olsun. Bu organize sanayisinde 220 fabrika ya inşaat halinde ya da faal halde. Nereden nereye. 20 yılda Batman sanayileşti, üretiyor, Batman Türkiye’nin önemli bir büyüme motoru işlevi görüyor. Bu çok önemli. Batman çok rahat bir şekilde bu bölgede önemli bir üretim üssü olmaya aday. Bu kültür var. Bugün yüksek teknoloji ürün üretecek bir tesisin açılması bu nedenle çok değerli. Biz hükümet olarak AR-GE’ye, değişime, dijital dönüşüme, yeşil dönüşüme çok önem veriyoruz. Savunma sanayisinde yakaladığımız büyük başarıyı bütün diğer alanlarda Türkiye yakalayabilir. Sağlık teknolojileri konusunda, yarın bir gün tarım, iklim teknolojileri konusunda çok rahat bir şekilde Türkiye bunları başarabilir. Sanayicilerimize sesleniyorum; biz size bütçeden destek vereceğiz. Bu sene yatırım teşviklerinde 530 milyar lira destek vereceğiz. Muazzam bir destek. Amacımız Türkiye’nin katma değer zincirlerini artırmak. Sanayisini, ihracatını daha sofistike kompleks ürünlere daha yüksek teknolojik ürünlere evrimini sağlamak” dedi.

‘TÜRKİYE, ARTIK NEREDEYSE YÜKSEK GELİRLİ ÜLKELER GRUBUNA GİRMEK ÜZERE’

Türkiye’yi dünyanın sayılı ekonomileri arasına sokmayı hedeflediklerini belirten Bakan Şimşek, “İlk defa geçen sene Türkiye’nin gayri milli hasılası 1 trilyon 100 milyar doları aştı. Satın alma gücü kalitesi ile Türkiye 3.1 trilyonluk bir ekonomi ile dünyanın en büyük 11’inci ekonomisi. Cari olağan kurulda da dünyanın 17’nci büyük ekonomisi noktasında. Biz sanayide dönüşümü başararak inanıyorum ki Türkiye'yi, cari kurlarla da ilk 10'a doğru ki en büyük hedefimiz o, ilk 10’un arasına sokmaktır. İşte bunun için Gökhanlara, Cemallere, Muratlara ihtiyacımız var. İnşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz, sanayide dönüşümü başaracağız. Çünkü hala katma değer zincirinde arzuladığımız yerde değiliz. Kişi başına düşen milli gelirimize göre. Yani kendi sınıfımızdaki ülkelere göre sanayi katma değerimiz yüksek ama bu yeterli değil. Gelişmiş ülkeler arasına girmemiz lazım. Dünya Bankası’nın yüksek gelirli ülkeler grubuna girmemiz için bu sene milli gelire kişi başı sadece 736 dolar eklememiz yetecek. Türkiye artık neredeyse yüksek gelirli ülkeler grubuna girmek üzere” diye konuştu.

Selim KAYA- Bayram AYHAN/BATMAN,