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        Batman'da geçen ay jandarma ekipleri 361 olaya müdahale etti

        Batman İl Jandarma Komutanlığınca geçen ay 361 olaya müdahale edildi, 192 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 13:39 Güncelleme: 05.03.2024 - 13:39
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        Batman'da geçen ay jandarma ekipleri 361 olaya müdahale etti
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        Batman İl Jandarma Komutanlığınca geçen ay 361 olaya müdahale edildi, 192 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca suçla mücadele kapsamında şubat ayında 361 olaya müdahale edildi ve yakalanan 192 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 10 kilogram skunk, 1 kilo 614 gram kubar esrar, 20 gram metamfetamin, 12 gram toz esrar, 5 gram eroin, 5 gram bonzai, 10 tabanca, 5 uzun namlulu tüfek, 941 fişek, 206 bronz sikke, 3 bin 259 paket kaçak sigara, 135 elektronik sigara ve 40 bin boş makaron ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Trafik güvenliği kapsamında yürütülen çalışmalarda ise, 62 bin 708 araç kontrol edildi, 856 sürücüye idari para cezası uygulandı, 297 araç trafikten men edildi. Yapılan yol kontrol ve arama çalışmalarında da 451 şüpheli yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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