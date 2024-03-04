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        Batman'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Batman'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 1 şüpheli yakalandı, tabanca imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 16:23 Güncelleme: 04.03.2024 - 16:23
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        Batman'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Batman'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 1 şüpheli yakalandı, tabanca imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen bir adrese 26 Şubat'ta operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, tabanca imalatında kullanılan 3 bin 540 şarjör, 2 bin 480 sürgü kapağı, 1620 namlu, 750 tek dişli ve 2 bin 700 çift dişli tetik, 550 tetik mekanizması, 1600 horoz mandal yayı, 250 sürgü tutucu pim, 650 icra mili aparatı, 900 icra mili, 3 bin 850 tetik mekanizması sabitleyicisi, 500 tetik emniyet kilidi, 60 icra mili sabitleyicisi, 22 bin 500 yay, 12 bin 500 sabitleme pimi, 1200 emniyet mandal pimi ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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