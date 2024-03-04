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        Balyoz ile kırılan duvarın içerisindeki gizli bölmede silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

        BATMAN'dabir eve yapılan baskında balyoz ile kırılan duvarının içerisindeki gizli bölmede silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme bulundu; 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 13:53 Güncelleme: 04.03.2024 - 13:55
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        Balyoz ile kırılan duvarın içerisindeki gizli bölmede silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi
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        BATMAN'dabir eve yapılan baskında balyoz ile kırılan duvarının içerisindeki gizli bölmede silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme bulundu; 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adrese yapılan baskında 1 şüpheli gözaltına alınırken, farklı olduğu görülen bir duvar balyoz ile kırıldı. Duvarın içerisinde gizli bir bölme olduğu görüldü. Burada yapılan aramada, silah yapımında kullanılan 3 bin 540 siyah renkli şarjör, bin 640 siyah renkli sürgü kapağı, 840 gri renkli sürgü kapağı, bin 20 siyah renkli namlu, 600 gri renkli namlu, 750 tek dişli tetik, 2 bin 700 çift dişli tetik, 550 tetik mekanizması, bin 600 horoz mandal yayı, 250 sürgü tutucu pim, 650 icra mili aparatı, 900 icra mili, 3 bin 850 tetik mekanizması sabitleyici, 500 tetik emniyet kilidi, 60 icra mili sabitleyicisi, 22 bin 500 yay, 12 bin 500 sabitleme pimi ve bin 200 emniyet mandal pimi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında 6136 sayılı 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan işlem yapıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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