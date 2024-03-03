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        Batman'da pazar tezgahları alev alev yandı; o anlar kamerada

        BATMAN'da, caddedeki pazar tezgahları alev alev yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 02:44 Güncelleme: 03.03.2024 - 02:45
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        Batman'da pazar tezgahları alev alev yandı; o anlar kamerada
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        BATMAN'da, caddedeki pazar tezgahları alev alev yandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

        Yangın, gece saatlerinde İluh Mahallesi Felek Caddesi’nde bulunan pazarda meydana geldi. Caddedeki pazar tezgahlarında bilinmeyen nedenle yangın çıkarken, ihbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

        Tezgahlarda hasar oluşurken, cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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