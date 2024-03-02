Batman'da hayırsever vatandaşların desteğiyle köy okuluna kütüphane

İmrak, törende, okullarda eğitim seviyesinin yükselmesi için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini belirterek, "İnşallah bu güzel kütüphane güzel nesillerin ve iyi nesillerin yetişmesine hizmet edecektir. Eğitime olan destekleri için kütüphanenin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

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