Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da TIR'ın çarptığı baba ile oğlu yaralandı

        BATMAN'da yolun karşısına geçmeye çalışırken TIR'ın çarptığı Mehmet Salih T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 22:08 Güncelleme: 29.02.2024 - 22:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da TIR'ın çarptığı baba ile oğlu yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BATMAN’da yolun karşısına geçmeye çalışırken TIR’ın çarptığı Mehmet Salih T. (38) ile oğlu Bülent T. (12) yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Çarıklı Köyü mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye Mehmet Salih T. ile oğlu Bülent T.’ye, İran’dan geldiği belirtilen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 88AA932 yabancı plakalı TIR çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Mehmet Salih T.’nin hayati tehlikesi sürerken, oğlu Bülent T.’nin vücudunda ise kırıklar oluştu. Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yaşlı çifti darbeden baba ve oğul tutuklandı
        Yaşlı çifti darbeden baba ve oğul tutuklandı
        Tek gol var!
        Tek gol var!
        Kardeş kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
        Kardeş kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
        Biden'dan 'Gazze'de ateşkes' açıklaması
        Biden'dan 'Gazze'de ateşkes' açıklaması
        Vicdansız! Zehirli tavuk parçaları ile öldürmüş
        Vicdansız! Zehirli tavuk parçaları ile öldürmüş
        Yayın ihalesi iptal edildi!
        Yayın ihalesi iptal edildi!
        İsrail, yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı
        İsrail, yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepsini ikaz ediyorum...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepsini ikaz ediyorum...
        Seçim sonrası borsa düşecek mi?
        Seçim sonrası borsa düşecek mi?
        Şiddet ve tehdit suçlamalasına cevap
        Şiddet ve tehdit suçlamalasına cevap
        İki grup arasında kavga! 6 kişi tutuklandı
        İki grup arasında kavga! 6 kişi tutuklandı
        "Bunun adı fırsatçılıktır"
        "Bunun adı fırsatçılıktır"
        "Kredi kartı problemin kendisi değil"
        "Kredi kartı problemin kendisi değil"
        Bisikletin trafikteki yeri artık müfredatta
        Bisikletin trafikteki yeri artık müfredatta
        "Montella, Semih'i takip ediyor"
        "Montella, Semih'i takip ediyor"
        Pogba'ya dev ceza!
        Pogba'ya dev ceza!
        Böyle olur milyarder düğünü
        Böyle olur milyarder düğünü
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde

        Benzer Haberler

        Batman'da tırın çarptığı baba ile oğlu ağır yaralandı
        Batman'da tırın çarptığı baba ile oğlu ağır yaralandı
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç, Batman'da esnafı ziyaret etti
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç, Batman'da esnafı ziyaret etti
        Hasankeyf'te turizm toplantısı düzenlendi
        Hasankeyf'te turizm toplantısı düzenlendi
        Batman OSB'de yıl sonuna kadar 70 fabrika hizmete girecek
        Batman OSB'de yıl sonuna kadar 70 fabrika hizmete girecek
        Batman'da öğrencilere deprem ve yangın eğitimi verildi
        Batman'da öğrencilere deprem ve yangın eğitimi verildi
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak öğrencilerle bir araya geldi
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak öğrencilerle bir araya geldi