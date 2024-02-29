Batman'da TIR'ın çarptığı baba ile oğlu yaralandı

BATMAN’da yolun karşısına geçmeye çalışırken TIR’ın çarptığı Mehmet Salih T. (38) ile oğlu Bülent T. (12) yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Çarıklı Köyü mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye Mehmet Salih T. ile oğlu Bülent T.’ye, İran’dan geldiği belirtilen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 88AA932 yabancı plakalı TIR çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Mehmet Salih T.’nin hayati tehlikesi sürerken, oğlu Bülent T.’nin vücudunda ise kırıklar oluştu. Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.