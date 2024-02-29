Hasankeyf'te turizm toplantısı düzenlendi

Kaymakamlıkta yapılan toplantıda, ilçenin turizm potansiyelini artırmak amacıyla yapılması planlanan dağ bisiklet ve doğa yürüyüş parkuru, havuz, mesire alanları ve sakin şehir projeleri ele alındı.

Kaymakam Mehmet Ali İmrak başkanlığında düzenlenen toplantıya, GAP Batman Bölge Sorumlusu Sebahattin Tüzün, GAP Şanlıurfa Bölge Sorumlusu Reşat Küçük, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muharrem Aksoy ve kurum amirleri katıldı.

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