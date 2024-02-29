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        Hasankeyf'te turizm toplantısı düzenlendi

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde turizm potansiyelini artırmak amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 13:47 Güncelleme: 29.02.2024 - 13:47
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        Hasankeyf'te turizm toplantısı düzenlendi
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde turizm potansiyelini artırmak amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

        Kaymakam Mehmet Ali İmrak başkanlığında düzenlenen toplantıya, GAP Batman Bölge Sorumlusu Sebahattin Tüzün, GAP Şanlıurfa Bölge Sorumlusu Reşat Küçük, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muharrem Aksoy ve kurum amirleri katıldı.

        Kaymakamlıkta yapılan toplantıda, ilçenin turizm potansiyelini artırmak amacıyla yapılması planlanan dağ bisiklet ve doğa yürüyüş parkuru, havuz, mesire alanları ve sakin şehir projeleri ele alındı.

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