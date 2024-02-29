Hasankeyf Kaymakamı İmrak öğrencilerle bir araya geldi

Daha sonra sınıfları gezen İmrak, öğrencilerle bir araya gelip onlarla sohbet etti.

Hasankeyf Anaokulunu ziyaret eden Kaymakam İmrak, okuldaki çalışmaları yerinde inceledi ve öğretmenlerden yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

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