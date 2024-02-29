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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak öğrencilerle bir araya geldi

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, anaokulu öğrencilerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 10:58 Güncelleme: 29.02.2024 - 11:05
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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak öğrencilerle bir araya geldi
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        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, anaokulu öğrencilerini ziyaret etti.

        Hasankeyf Anaokulunu ziyaret eden Kaymakam İmrak, okuldaki çalışmaları yerinde inceledi ve öğretmenlerden yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

        Daha sonra sınıfları gezen İmrak, öğrencilerle bir araya gelip onlarla sohbet etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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