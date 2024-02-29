DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç, Batman'da esnafı ziyaret etti
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, Batman'da esnaf ziyaretinde bulundu.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, Batman'da esnaf ziyaretinde bulundu.
Oruç, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Batman'da Gülistan Caddesi ve Turgut Özal Bulvarında esnafı ziyaret etti.
Vatandaşlarla sohbet eden Oruç, daha sonra seçim lokalinde partililerle bir araya geldi.
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