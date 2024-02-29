Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç, Batman'da esnafı ziyaret etti

        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, Batman'da esnaf ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 17:16 Güncelleme: 29.02.2024 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç, Batman'da esnafı ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, Batman'da esnaf ziyaretinde bulundu.

        Oruç, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Batman'da Gülistan Caddesi ve Turgut Özal Bulvarında esnafı ziyaret etti.

        Vatandaşlarla sohbet eden Oruç, daha sonra seçim lokalinde partililerle bir araya geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yayın ihalesi iptal edildi!
        Yayın ihalesi iptal edildi!
        İsrail, yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı
        İsrail, yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepsini ikaz ediyorum...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepsini ikaz ediyorum...
        Bisikletin trafikteki yeri artık müfredatta
        Bisikletin trafikteki yeri artık müfredatta
        "Kredi kartı problemin kendisi değil"
        "Kredi kartı problemin kendisi değil"
        Hem taksiciye hem polise saldırdı!
        Hem taksiciye hem polise saldırdı!
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        "Montella, Semih'i takip ediyor"
        "Montella, Semih'i takip ediyor"
        İki TIR'ın arasında kaldı! Şoför hayatını kaybetti
        İki TIR'ın arasında kaldı! Şoför hayatını kaybetti
        Pogba'ya dev ceza!
        Pogba'ya dev ceza!
        35 bin kutu ilaç bakkaldan çıktı!
        35 bin kutu ilaç bakkaldan çıktı!
        Böyle olur milyarder düğünü
        Böyle olur milyarder düğünü
        Ambulans cehaleti
        Ambulans cehaleti
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Şiddet ve tehdit suçlamalasına cevap
        Şiddet ve tehdit suçlamalasına cevap
        Fransa'da şoke eden olay: Annesinin cesedini hastanenin çöpünde buldu!
        Fransa'da şoke eden olay: Annesinin cesedini hastanenin çöpünde buldu!
        Kişi başı gelirde 10 yıllık zirve aşıldı
        Kişi başı gelirde 10 yıllık zirve aşıldı
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde
        Riskli yapı sahiplerine kredi kolaylığı
        Riskli yapı sahiplerine kredi kolaylığı
        Derbi öncesi rotasyon kararı
        Derbi öncesi rotasyon kararı

        Benzer Haberler

        Hasankeyf'te turizm toplantısı düzenlendi
        Hasankeyf'te turizm toplantısı düzenlendi
        Batman OSB'de yıl sonuna kadar 70 fabrika hizmete girecek
        Batman OSB'de yıl sonuna kadar 70 fabrika hizmete girecek
        Batman'da öğrencilere deprem ve yangın eğitimi verildi
        Batman'da öğrencilere deprem ve yangın eğitimi verildi
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak öğrencilerle bir araya geldi
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak öğrencilerle bir araya geldi
        Sason'da çocuklar için kar şenliği yapıldı
        Sason'da çocuklar için kar şenliği yapıldı
        Batman'da yapımı tamamlanan parklar törenle hizmete açıldı
        Batman'da yapımı tamamlanan parklar törenle hizmete açıldı