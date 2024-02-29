DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç, Batman'da esnafı ziyaret etti

Vatandaşlarla sohbet eden Oruç, daha sonra seçim lokalinde partililerle bir araya geldi.

Oruç, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Batman'da Gülistan Caddesi ve Turgut Özal Bulvarında esnafı ziyaret etti.

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