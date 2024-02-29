Batman'da tırın çarptığı baba ile oğlu ağır yaralandı

Kazada ağır yaralanan baba ile oğlu, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çarıklı Köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 88 AA 932 İran plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Salih Tikrat (38) ve oğlu Bülent Tikrat'a (12) çarptı.

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