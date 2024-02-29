Batman'da tırın çarptığı baba ile oğlu ağır yaralandı
Batman'da tırın çarpması sonucu baba ve oğlu ağır yaralandı.
Batman'da tırın çarpması sonucu baba ve oğlu ağır yaralandı.
Çarıklı Köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 88 AA 932 İran plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Salih Tikrat (38) ve oğlu Bülent Tikrat'a (12) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan baba ile oğlu, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.
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