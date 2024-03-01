TIR dorsesindeki gizli bölmede 49 kaçak göçmen yakalandı

BATMAN’da polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı TIR’ın dorsesindeki gizli bölmede 49 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. TIR şoförü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Kozluk ilçesinde şüphe üzerine bir TIR’ı durdurdu. TIR’da yapılan aramada, dorsenin alt kısımda sac ve demirden yapılmış gizli bölmede Afganistan uyruklu 49 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili TIR şoförü M.A.A. gözaltına alındı. Kaçak göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne götürüldü.