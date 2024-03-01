Sason'da esnaf 2 günlük gelirini Gazze için bağışladı
Sason ilçesinde esnaf 2 günlük gelirini Gazze için bağışladı.
Sason ilçesinde esnaf 2 günlük gelirini Gazze için bağışladı.
İlçede esnaflık yapan Necmettin Erdem, 2 günlük gelirini Gazze'de mağdur olan vatandaşlara verilmek üzere Batman İHH Sason Temsilciliğine teslim etti.
Erdem, imkanları ölçüsünde Gazzeli vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştığını belirterek, iki gün satılan demir ve profil ürünlerinden gelen gelirini Gazze'deki mağdur vatandaşlara bağışladığını söyledi.
"İsrail'in Gazze'ye saldırısından bu yana imkanlarım ölçüsünde her zaman destek olmaya çalıştım. Bu hafta da 2 günlük gelirimi Gazze'li mağdur kardeşlerime göndermek üzere Batman İHH temsilcisine teslim ettim." diyen Erdem, herkesin imkanları ölçüsünde yardım etmesi gerektiğini kaydetti.
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