Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Sason'da esnaf 2 günlük gelirini Gazze için bağışladı

        Sason ilçesinde esnaf 2 günlük gelirini Gazze için bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 17:32 Güncelleme: 01.03.2024 - 17:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sason'da esnaf 2 günlük gelirini Gazze için bağışladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sason ilçesinde esnaf 2 günlük gelirini Gazze için bağışladı.

        İlçede esnaflık yapan Necmettin Erdem, 2 günlük gelirini Gazze'de mağdur olan vatandaşlara verilmek üzere Batman İHH Sason Temsilciliğine teslim etti.

        Erdem, imkanları ölçüsünde Gazzeli vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştığını belirterek, iki gün satılan demir ve profil ürünlerinden gelen gelirini Gazze'deki mağdur vatandaşlara bağışladığını söyledi.

        "İsrail'in Gazze'ye saldırısından bu yana imkanlarım ölçüsünde her zaman destek olmaya çalıştım. Bu hafta da 2 günlük gelirimi Gazze'li mağdur kardeşlerime göndermek üzere Batman İHH temsilcisine teslim ettim." diyen Erdem, herkesin imkanları ölçüsünde yardım etmesi gerektiğini kaydetti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hastane kafeteryasında dehşet! 7 kişiye kurşun yağdırdılar
        Hastane kafeteryasında dehşet! 7 kişiye kurşun yağdırdılar
        TFF'den VAR Support açıklaması!
        TFF'den VAR Support açıklaması!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çirkinler suç örgütüyle ilgili flaş detaylar ortaya çıktı!
        Çirkinler suç örgütüyle ilgili flaş detaylar ortaya çıktı!
        İstanbul'da eşyalı ev devri bitti
        İstanbul'da eşyalı ev devri bitti
        "Gazze'de yaşananlar soykırım girişimidir"
        "Gazze'de yaşananlar soykırım girişimidir"
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        Lavrov, Macron'un açıklamalarına gülerek yanıt verdi
        Lavrov, Macron'un açıklamalarına gülerek yanıt verdi
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında yeni gelişme!
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında yeni gelişme!
        10 soruda kira beyannamesi
        10 soruda kira beyannamesi
        Almanya vize başvurularında yeni dönem mi başlıyor?
        Almanya vize başvurularında yeni dönem mi başlıyor?
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Emekliye milli gelir zammı
        Emekliye milli gelir zammı
        Derbide golcüler ön planda
        Derbide golcüler ön planda
        Yaren Leylek 13. yılda da Adem Amca'nın kayığına kondu
        Yaren Leylek 13. yılda da Adem Amca'nın kayığına kondu
        Şakaya ölüm tehdidi
        Şakaya ölüm tehdidi
        Güneydoğu'ya 2 yeni turistik hat
        Güneydoğu'ya 2 yeni turistik hat
        Okan Buruk, derbi 11'ni büyük ölçüde netleştirdi
        Okan Buruk, derbi 11'ni büyük ölçüde netleştirdi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        10 belli, 11. kim olacak?
        10 belli, 11. kim olacak?

        Benzer Haberler

        Hasankeyf Kaymakamı İmrak hane ziyaretlerini sürdürüyor
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak hane ziyaretlerini sürdürüyor
        Batman'da TIR'ın çarptığı baba ile oğlu yaralandı
        Batman'da TIR'ın çarptığı baba ile oğlu yaralandı
        Batman'da tırın çarptığı baba ile oğlu ağır yaralandı
        Batman'da tırın çarptığı baba ile oğlu ağır yaralandı
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç, Batman'da esnafı ziyaret etti
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç, Batman'da esnafı ziyaret etti
        Hasankeyf'te turizm toplantısı düzenlendi
        Hasankeyf'te turizm toplantısı düzenlendi
        Batman OSB'de yıl sonuna kadar 70 fabrika hizmete girecek
        Batman OSB'de yıl sonuna kadar 70 fabrika hizmete girecek