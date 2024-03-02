Hasankeyf Kaymakamı İmrak şehit ailelerini ziyaret etti
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, şehit ailelerine ziyarette bulundu.
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, şehit ailelerine ziyarette bulundu.
Kırsalda ziyaretlerini sürdüren Kaymakam İmrak, Saklı köyünde şehit aileleriyle bir araya geldi.
İmrak, şehit aileleriyle sohbet edip talep ve ihtiyaçlarını dinledi.
İhtiyaçlarını giderilmesi için talimat veren İmrak, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirtti.
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