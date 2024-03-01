Bahçedeki 900 badem ağacını kestiler

BATMAN’ın Kozluk ilçesinde kimliği belirsiz kişiler, girdikleri bahçede 4 yıl önce dikilen 900’e yakın badem ağacını kesti. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kozluk ilçesine bağlı Arıkaya köyünde gece saatlerinde Takyeddin, Yüksel ve Sabahattin Dinler kardeşlere ait 40 dönümlük araziye giren kimliği belirsiz kişiler, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’nün destekleriyle 4 yıl önce dikilen, 900’e yakın badem ağacını kesti. Durumu fark eden Dinler kardeşlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, bahçede inceleme yapıp, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri de bahçede incelemede bulundu.

Olayın aydınlatılmasını isteyen Yüksel Dinler, “4 yıllık emeğimizi bir gecede bitirdiler. Bahçede zararımız büyük. Bu yıl verimde 1 milyonun üzerinde kazanç bekliyorduk. Emeğimize acımadılar. Olayın aydınlatılmasını istiyoruz” dedi.